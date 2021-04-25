В московской больнице сняли на видео, как пьяные сотрудницы кричат пожилой пациентке «Чтоб ты сдохла!». СК начал проверку

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Департамент здравоохранения Москвы и Следственный комитет начали проверки после того, как в сети распространили видео из больницы № 36 имени Иноземцева, где сотрудницы якобы издевались над пожилой пациенткой.

Как сообщает «Интерфакс», в больницу выехали представители департамента и службы медицинской инспекции, на место вызвали главного врача больницы. В департаменте подчеркнули, что по результатам проверки виновных отстранят, а к руководству применят дисциплинарные меры.

25 апреля Mash опубликовал видео, которое изданию предоставила пациентка терапевтического отделения больницы по имени Леа. На записи видно, как женщины в медицинской одежде кричат «Чтоб ты сдохла, *****!» и «Я тебе вырву ***** щас ногу!», обращаясь к человеку, лежащему на каталке.

Леа рассказала, что после отбоя услышала, как в коридоре пьяные медсестры кричат и ругаются матом на пожилую пациентку. Леа утверждает, что сотрудницы больницы также били пациентку: она слышала шлепки и хлопки.

После публикации видео глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин «затребовал доклад об обстоятельствах инцидента в одной из московских больниц», сообщается на сайте ведомства. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники московского СК.