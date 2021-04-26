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Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянке в 1991 году

Источник: ТАСС

Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы организации «Офицеры России» Сергея Липового. 

По словам Липового, организация обратилась к генпрокурору с просьбой проверить факт законности сноса памятника. 

В соответствии с ответом, полученным от прокуратуры Москвы, которая проводила проверку по поручению Генеральной прокуратуры РФ, абсолютно очевидно, что «Офицеры России» полностью правы, и никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянской площади не было. 

Памятник Дзержинскому на Лубянке был демонтирован в августе 1991 года после провала путча ГКЧП. Позже Моссовет принял решение перенести скульптуру в парк Музеон на Крымском валу. 

В последние годы в России неоднократно поднимались дискуссии о целесообразности возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. 

В феврале в Москве проходило голосование по вопросу установки на Лубянской площади одного из двух памятников — Дзержинскому или князю Александру Невскому. Мэр Москвы Сергей Собянин уже на второй день опроса остановил его, заявив, что оно превращается в «противостояние людей, придерживающихся разных взглядов». 

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