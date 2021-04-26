Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянке в 1991 году

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Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы организации «Офицеры России» Сергея Липового.

По словам Липового, организация обратилась к генпрокурору с просьбой проверить факт законности сноса памятника.

В соответствии с ответом, полученным от прокуратуры Москвы, которая проводила проверку по поручению Генеральной прокуратуры РФ, абсолютно очевидно, что «Офицеры России» полностью правы, и никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянской площади не было.

Памятник Дзержинскому на Лубянке был демонтирован в августе 1991 года после провала путча ГКЧП. Позже Моссовет принял решение перенести скульптуру в парк Музеон на Крымском валу.

В последние годы в России неоднократно поднимались дискуссии о целесообразности возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь.

В феврале в Москве проходило голосование по вопросу установки на Лубянской площади одного из двух памятников — Дзержинскому или князю Александру Невскому. Мэр Москвы Сергей Собянин уже на второй день опроса остановил его, заявив, что оно превращается в «противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».

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