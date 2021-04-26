Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

журналисткой премии «Редколлегия» заявило о солидарности с «Медузой» в связи с внесением издания в список СМИ — «иностранных агентов». Соответствующее заявление опубликовано на сайте премии.

Мы полагаем, что применение нормы об «иностранных агентах» по отношению к гражданам собственной страны, ведение реестров «агентов» и «нежелательных» создает в обществе институт внутренних врагов, имеющий крайне неприятные исторические ассоциации. По отношению к медиа оскорбительный ярлык «иностранного агента» применяется с единственной целью: максимально осложнить, а то и сделать невозможной работу независимых журналистов, затруднить им доступ к информации, и передвижения по стране, усложнить независимым медиа сотрудничество с фрилансерами, рекламодателями и инвесторами.

Мы убеждены также, что деятельность журналистов «Медузы» исключительно важна для реализации гарантированного российской Конституцией права граждан на полную, объективную и правдивую информацию. В этом смысле «Медуза» работает исключительно в интересах Российской Федерации, а не какого-либо иностранного государства.

Минюст России объявил о включении «Медузы» в список СМИ — «иностранных агентов» 23 апреля. Редакция будет обжаловать решение ведомства.

«Редколлегия» — независимая премия для русскоязычных журналистов. Существует с 2016 года, ее учредила благотворительная организация Sreda Foundation Бориса Зимина — сына основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина.

Премией «Редколлегия» награждают авторов текстов, опубликованных в России. Жюри выбирает лауреатов ежемесячно.

Тексты «Медузы» получали премию «Редколлегия» 24 раза — больше, чем тексты остальных российских изданий.