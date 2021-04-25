Собянин пообещал пожилым москвичам подарочные карты на 1000 рублей, если они привьются от коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о стимулирующей программе «Миллион призов», призванной поощрить пожилых москвичей, которые сделали прививку от коронавируса.

В блоге Собянина сообщается, что акция стартует 27 апреля. С этого времени жители Москвы старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, смогут получить подарочную карту номиналом 1000 рублей или промокод на такую же сумму.

Карты будут выдавать в городских поликлиниках и других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод, карту нужно зарегистрировать на сайте программы. Как отметил Собянин, на этом же сайте для участия в программе могут зарегистрироваться пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля 2021 или полностью завершили вакцинацию.

25 апреля Сергей Собянин сообщил, что в Москве от коронавируса привились около 400 тысяч пожилых жителей города. Всего в Москве, по данным службы государственной статистики за 2020 год, проживали чуть больше трех миллионов человек старше 60 лет.