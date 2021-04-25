Никол Пашинян ушел в отставку с поста премьер-министра Армении, чтобы провести парламентские выборы

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке с занимаемой должности, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы. Об этом он сообщил в обращении, которое транслировали в фейсбуке.

«Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня», — сказал Пашинян (цитата по ТАСС). Согласно Конституции Армении, для роспуска парламента премьер-министр страны должен уйти в отставку.

Пашинян сообщил, что продолжит возглавлять правительство до проведения досрочных выборов как исполняющий обязанности премьер-министра.

Вслед за Пашиняном в рамках технической процедуры в отставку ушло правительство страны.

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» будет участвовать в досрочных парламентских выборах, сообщил Пашинян. «Я буду выдвинут на пост премьер-министра Армении», — сказал он.

Политический кризис в Армении продолжается с момента поражения в войне в Нагорном Карабахе. Он усилился в конце февраля, когда отставки Пашиняна потребовал Генштаб страны. В Ереване почти ежедневно проходят митинги сторонников и противников премьер-министра.

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