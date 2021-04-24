Лечащие врачи Навального обнародовали результаты его обследований и указали на неправильное лечение

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Лечащие врачи политика Алексея Навального опубликовали результаты обследований, проведенных после того, как его отправили в колонию. Медицинская документация, которую публикуют врачи в «Новой газете», была предоставлена адвокатами и родственниками Навального с его разрешения.

Изучив результаты обследования врачи, в частности, указали, что так и не удалось полностью объяснить, почему Навальный испытывает боль, жжение и онемение в конечностях и в пояснице. Врачи предполагают, что речь может идти о какой-то неврологической патологии, для выявления которой требуются дополнительные обследования. Также отмечается, что не удалось снять болевой синдром. Многие из назначенных Навальному препаратов, указывают врачи, не имеют доказанной эффективности. А в некоторых случаях эти назначения противоречат даже российским руководствам.

С учетом вышеуказанного, а также того, что Навальному может потребоваться оперативное нейрохирургическое вмешательство, и существуют риски для его жизни, врачи просят «в самые короткие сроки» перевести его в многопрофильный стационар в Москве.

Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку в колонии, требуя оказать ему необходимую медицинскую помощь и допустить гражданских врачей. 18 апреля его перевели в больницу для заключенных на территории ИК-3 во Владимире, где его дважды посетили гражданские врачи из государственных больниц. 22 апреля лечащие врачи Навального опубликовали обращение, в котором призвали его срочно прекратить голодовку. 23 апреля Навальный голодовку прекратил.

С требованием оказать Навальному необходимую ему медицинскую помощь выступили многие российские и иностранные общественные деятели, политики, деятели культуры и ученые.

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