Глава управления ФСИН по Забайкалью погиб на охоте

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Обновление: Следственное управление СК по Забайкальскому краю подтвердило гибель двух человек «в ходе конфликта», произошедшего в одном из охотхозяйств, сообщает РИА Новости. Один из погибших — глава УФСИН Евгений Шихов. Имя второго не называется.

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Забайкальскому краю Евгений Шихов погиб на охоте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, причиной смерти Шихова стал «случайный выстрел». Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сказал он, не став раскрывать другие подробности.

В свою очередь ИА «Чита.ру» также со ссылкой на источники сообщает, что Шихова 24 апреля в охотничьем хозяйстве в Карымском районе застрелил сторож, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Сторож задержан.

По данным источников «Читы.ру», сторож из дробовика убил еще одного человека. «Московский Комсомолец в Чите» сообщает, что второй убитый — начальник СИЗО № 1 Читы Валерий Герман. Источники «Читы.ру» эту информацию не подтверждают.

Глава УФСИН по Забайкальскому краю, как сообщается, приехал охотиться на кабанов. УФСИН по Забайкальскому краю Шихов возглавил в феврале 2018 года.