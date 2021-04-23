Россия возобновит авиасообщение с Египтом

Россия и Египет договорились о возобновлении авиаперелетов между странами. Эту информацию, распространенную канцелярией президента Египта, агентству РИА Новости подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соглашение было достигнуто в ходе телефонного разговора президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с президентом России Владимиром Путиным.

В Каире подчеркнули, что речь идет о полном возобновлении авиасообщения — в том числе, с аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Точная дата возобновления перелетов пока не называется.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в конце 2015 года, вскоре после над Синайским полуостровом, в которой погибли 224 человека. Причиной этого РФ называла недостаточное соблюдение мер безопасности в египетских аэропортах.

В 2018 году были восстановлены регулярные рейсы в Каир, однако запрет на полеты чартеров на курорты продолжал действовать. Весной 2020 года авиасообщение вновь было прекращено полностью — на этот раз, из-за коронавируса.

12 апреля Россия приостановила авиасообщение с другими популярными туристическими странами — Турцией и Танзанией — на полтора месяца. Власти объяснили это осложнением ситуации с коронавирусом в этих странах.