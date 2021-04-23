Кремль не считает тенденцией случаи избиений полицией участников протестных митингов зимой и весной 2021 года. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о незаконных акциях. Речь идет о целом ряде действий участников незаконных акций, которые этим нарушали законы Российской Федерации, и многие из них устраивали провокации и провоцировали собственно сотрудников органов охраны правопорядка. В этой связи вот так к этому все и относятся. То есть, прежде всего, нужно говорить о том, что речь идет о незаконных акциях. Все остальное — это предмет служебных разбирательств, служебных проверок. И по результатам служебных проверок, конечно, нужно получать информацию из самих органов.

Есть определенные конкретные случаи, какие-то обобщающие тенденции здесь нельзя формулировать, просто нет никаких общих тенденций. А действительно какие-то отдельные ситуации могут иметь место. И по ним нужно адресовать вопросы в ОВД.

В январе, феврале и апреле 2021 года в городах России прошли несколько оппозиционных акций в поддержку Алексея Навального, которого после попытки отравления ядом «Новичок» приговорили к реальному сроку по делу «Ив Роше» и отправили в колонию.

Протестные митинги сопровождались рекордными задержаниями. По итогам зимним акций были задержаны более 10 тысяч человек. 21 апреля по всей России задержали почти две тысячи человек. В ряде городов, например, Петербурге полиция действовала особо жестоко, избивая протестующих и применяя к ним электрошокеры.