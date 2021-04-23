На Рублево-Успенском шоссе столкнулись шесть автомобилей, в том числе правительственный Aurus

Шесть автомобилей, среди которых минивэн Aurus с мигалками, столкнулись на Рублево-Успенском шоссе в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в результате ДТП никто не пострадал. Mash, в свою очередь, сообщает о женщине, получившей травмы — губы и подбородка. Она отказалась от госпитализации. По предварительным данным, минивэн Aurus, ставший участником ДТП, входит в кортеж премьер-министра Михаила Мишустина.

Движение на Рублево-Успенском шоссе в районе деревни Жуковка перекрыто. Причины аварии пока не сообщаются.