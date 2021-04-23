Мосгорсуд дал 20 лет колонии доценту МАИ Алексею Воробьеву по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил доцента кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьева к 20 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года. Также ему назначили штраф в размере одного миллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Алексея Воробьева признали виновным в государственной измене, приготовлении к незаконному экспорту из России или передаче сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или оказании услуг, которые могут использовать при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Также его признали виновным в покушении на контрабанду вооружения и материалов, которые могут использовать при создании оружия или стратегически важных товаров.

Дело в отношении Воробьева рассматривали в закрытом режиме, поскольку в нем есть секретные материалы.

На сайте МАИ есть данные о доценте Алексее Воробьеве, который работал в вузе с 2008 года. Большинство его публикаций посвящены ракетным двигателям.

Алексею Воробьеву назначили максимальное наказание, предусмотренное статьей Уголовного кодекса России о государственной измене.

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