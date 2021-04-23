«Левада-центр»: больше половины россиян поддержали предложение ввести продуктовые карточки
54% россиян положительно относятся к предложению ввести продуктовые карточки, с помощью которых люди с низкими доходами смогут оплатить продукты и товары первой необходимости. Это следует из результатов опроса, проведенного социологами «Левада-центра» в марте.
Опрос провели 25-31 марта 2021 года среди 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 50 регионах России. Исследование проводили на дому у респондента методом личного интервью.
Респондентам задавали такой вопрос: «Вы поддерживаете или не поддерживаете инициативу введения продуктовых карточек (сертификатов), которыми люди с низкими доходами смогут оплатить продукты и товары первой необходимости».
Среди тех, кто одобрил эту идею, 22% сказали, что «полностью поддерживают» эту инициативу.
Еще 39% опрошенных сказали, что не поддерживают предложение ввести продуктовые карточки.
Большинство тех, кто поддерживает инициативу, мотивирует это тем, что в стране много бедных и государство должно им помогать. Среди тех, кто не поддерживает введение продуктовых сертификатов, каждый пятый (20%) заявил о том, что эта система вызывает негативные ассоциации с прошлым: с экономическим кризисом начала 1990-х годов, военным временем или блокадой.
В России несколько лет обсуждают предложение ввести продуктовые карточки для малоимущих. В 2015 году Минпромторг внес на рассмотрение правительства концепцию таких карточек, но спустя год в ведомстве признали, что на эти цели в бюджете нет денег. В 2019 году правительство заблокировало идею. В феврале 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил подумать над идеей продуктовых карточек.
Росстат сообщил в апреле, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума — официальный уровень бедности — по итогам 2020 года снизилась до 12,1% (17,8 миллиона человек) по сравнению с 12,3% годом ранее.