«Левада-центр»: больше половины россиян поддержали предложение ввести продуктовые карточки

54% россиян положительно относятся к предложению ввести продуктовые карточки, с помощью которых люди с низкими доходами смогут оплатить продукты и товары первой необходимости. Это следует из результатов опроса, проведенного социологами в марте.

Опрос провели 25-31 марта 2021 года среди 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 50 регионах России. Исследование проводили на дому у респондента методом личного интервью. Респондентам задавали такой вопрос: «Вы поддерживаете или не поддерживаете инициативу введения продуктовых карточек (сертификатов), которыми люди с низкими доходами смогут оплатить продукты и товары первой необходимости».

Среди тех, кто одобрил эту идею, 22% сказали, что «полностью поддерживают» эту инициативу.

Еще 39% опрошенных сказали, что не поддерживают предложение ввести продуктовые карточки.

В России несколько лет обсуждают предложение ввести продуктовые карточки для малоимущих. В 2015 году Минпромторг внес на рассмотрение правительства концепцию таких карточек, но спустя год в ведомстве признали, что на эти цели в бюджете нет денег. В 2019 году правительство заблокировало идею. В феврале 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил подумать над идеей продуктовых карточек.

Росстат сообщил в апреле, что доля россиян с доходами ниже — официальный уровень бедности — по итогам 2020 года снизилась до 12,1% (17,8 миллиона человек) по сравнению с 12,3% годом ранее.

Не устанем напоминать Можно ли верить данным соцопросов?