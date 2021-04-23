Академика РАН Ефима Хазанова признали организатором митинга за Навального из-за репоста в соцсетях и оштрафовали на 20 тысяч рублей

Суд Нижнего Новгорода оштрафовал на 20 тысяч рублей академика Российской академии наук Ефима Хазанова, признав его виновным в , пишет « ».

21 апреля, когда в России проходили митинги в поддержку Алексея Навального, Хазанова задержали полицейские прямо в рабочем кабинете во время общего собрания РАН, в котором он участвовал по видеосвязи. Поводом к задержанию стал репост академика в фейсбуке о протестной акции.

Хазанов уже заявил, что обжалует решение суда.

Ефим Хазанов — специалист в области лазерной физики и нелинейной оптики, заместитель директора Института прикладной физики РАН. В 2012 году он получил премию правительства РФ, в 2019 году — государственную премию.