«Врачи пишут, что из голодовки надо срочно выходить». Леонид Волков рассказал, что Навального обследовали в «гражданской больнице»

Политика Алексея Навального во вторник, 20 апреля, отвозили на «многопрофильное обследование в гражданскую больницу во Владимир». Об этом сообщил глава «Штабов Навального» Леонид Волков.

По словам Волкова, это произошло, «как только митинг [в поддержку Навального] был объявлен» (акцию анонсировали 18 апреля). На следующий день после митинга — 22 апреля — адвокатам «внезапно передали все материалы обследований и анализов», сообщил Волков.

Врачи (вероятно, Волков имеет в виду лечащих врачей Навального — прим. «Медузы») посмотрели их и пишут, что из голодовки надо срочно выходить. Но еще пишут, что достигнут большой прогресс: проведены те исследования, о которых они просили, и получена информация, которая необходима для назначения правильного лечения.

О том, что Навального 20 апреля обследовали в гражданской больнице, также говорится в обращении его лечащих врачей, которое опубликовала «Медиазона». Врачи попросили Навального немедленно прекратить голодовку. «Если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого», — сказано в обращении.

Алексей Навальный держит голодовку с 31 марта, требуя допустить к нему независимых врачей. Перед этим политик жаловался на боли в ноге и спине; ФСИН заявляла, что политику предоставляется все необходимое лечение.

18 апреля Навального перевели из ИК-2 в городе Покров в больницу для заключенных на территории ИК-3 во Владимире. Адвокат политика Вадим Кобзев говорил, что Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы. О том, что политика вывозили из этой больницы, ни его защита, ни ФСИН до сих пор не сообщали.

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова 21 апреля заявила, что накануне Навального навестили четверо гражданских врачей «не из системы ФСИН», которые работают в государственных больницах Владимирской области. Москалькова отмечала, что «пока серьезных опасений» по поводу состояния здоровья Навального нет.

21 апреля в десятках городов России прошли митинги в поддержку Навального. В общей сложности на них были задержаны более полутора тысяч человек; примерно половина задержаний пришлась на Санкт-Петербург; в Москве полиция почти не препятствовала акции, были задержаны лишь около двух десятков человек.

Читайте также

«Калий у него катастрофически высокий. Это ставит под угрозу жизнь нашего пациента» Один из врачей Навального Ярослав Ашихмин — об ухудшении состояния политика

Читайте также

«Калий у него катастрофически высокий. Это ставит под угрозу жизнь нашего пациента» Один из врачей Навального Ярослав Ашихмин — об ухудшении состояния политика