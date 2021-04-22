МОК разрешил использовать фрагмент из концерта Чайковского вместо гимна России на Олимпийских играх

На ближайших Олимпийских играх вместо российского гимна будет использоваться фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского. Этот вариант, предложенный российской стороной, утвердил Международный олимпийский комитет (МОК).

Решение распространяется на летние Игры в Токио, которые пройдут в 2021 году, и зимнюю Олимпиаду в Пекине, запланированную на начало 2022 года.

«С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — прокомментировал решение МОК глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Национальный флаг и гимн России запрещено использовать на Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Такое решение было принято Спортивным арбитражным судом из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Фрагмент из концерта № 1 Чайковского уже использовался российскими спортсменами вместо гимна на нескольких чемпионатах мира.

Россия собиралась заменить гимн на песню «Катюша», однако Спортивный арбитражный суд пояснил, что ее использовать нельзя, так как эта патриотическая песня напрямую ассоциируется с Россией.

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