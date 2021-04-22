Депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник возмутился действиями полицейских, массово задерживавших и избивавших жителей города на акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Эту тему он поднял в четверг на заседании городского парламента во время обсуждения вопроса о ремонте дорог.

«В России у нас две главные беды. Не только дороги, но и дураки. У меня есть вопрос: а кто вчера, какой дурак на дорогах Петербурга устроил избиение мирных граждан? Про дороги говорю. Давайте с Москвой тоже сравним, это правильно. Вчера в Москве 30 задержанных, а в Петербурге 800. Вот какой дурак это устроил, почему эти вопросы мы не обсуждаем? Я считаю, что это сейчас более важный вопрос», — цитирует слова Резника «Фонтанка».

После этого спикер Заксобрания Вячеслав Макаров отключил микрофон депутату, заявив в ответ: «Не будь Росгвардии, сотрудников полиции, вооруженных сил, что бы было с матушкой Россией? Мы же прекрасно понимаем, откуда и где дирижеры находятся, там совсем за границей».

21 апреля прошла общероссийская акция «Свободу Навальному!» в поддержку политика, который с 31 марта держит голодовку в колонии из-за того, что к нему не пускают независимых врачей.

По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций по всей стране были задержаны почти 1800 человек, больше всего в Петербурге — 806 человек. Там полиция действовала наиболее жестко, избивая людей и применяя к ним электрошокеры. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов назвал действия силовиков в городе антиконституционными.

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