Госдума отменила «день тишины» при многодневном голосовании

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий при многодневном голосовании проводить предвыборную агитацию вплоть до начала первого дня выборов.

Во время многодневного голосования закон обязывает заканчивать предвыборную агитацию в 00:00 часов первого дня голосования. При этом остается в силе запрет на агитацию в дни голосования.

Ранее закон запрещал проводить предвыборную агитацию в и в день выборов.

В 2020 году в России впервые провели многодневное голосование — с 25 июня по 1 июля россияне участвовали в голосовании по поправкам к Конституции. Уже через месяц президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центризбиркому проводить трехдневное голосование на выборах и референдумах. По этой схеме в сентябре 2020 года провели выборы различного уровня.