В центре Москвы начались задержания

Сотрудники полиции начали задержания участников акции в поддержку политика Алексея Навального в центре Москвы.

Как сообщает ТАСС, как минимум два человека задержаны у метро «Боровицкая». Об одном задержании в Александровском саду также сообщает «Бумага».

Основные группы протестующих — по несколько сотен людей — собрались в начале Тверской улицы, у гостиницы «Националь», у метро «Арбатская» и у Библиотеки имени Ленина. Там пока никого не задерживают.

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