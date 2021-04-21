В центре Москвы начались задержания
Источник: ТАСС
Сотрудники полиции начали задержания участников акции в поддержку политика Алексея Навального в центре Москвы.
Как сообщает ТАСС, как минимум два человека задержаны у метро «Боровицкая». Об одном задержании в Александровском саду также сообщает «Бумага».
Основные группы протестующих — по несколько сотен людей — собрались в начале Тверской улицы, у гостиницы «Националь», у метро «Арбатская» и у Библиотеки имени Ленина. Там пока никого не задерживают.