В Нижнем Новгороде из-за репоста об акции в поддержку Навального задержали академика РАН Ефима Хазанова

В Нижнем Новгороде полиция задержала академика Российской академии наук (РАН) Ефима Хазанова. Об этом сам ученый написал в фейсбуке.

Хазанов рассказал «Коммерсанту», что его задержали на работе и доставили в отделение полиции по Канавинскому району Нижнего Новгорода. «Сказали, что писал в фейсбуке о Навальном, а я считаю, что не писал», — описал причину задержания ученый.

В разговоре с РБК Хазанов уточнил, что задержание связано с репостом об акции в поддержку Алексея Навального. Ученому вменяют административную статью о нарушении правил проведения публичных мероприятий ( ).

К Хазанову прибыл адвокат. Позднее ученый написал в фейсбуке, что его отпустили из полиции под обязательство явиться в суд.

В последнее время Хазанов репостил в фейсбуке записи о состоянии здоровья Навального, требованиях допустить к нему врачей и акции в поддержку политка.

Ефим Хазанов — специалист в области лазерной физики и нелинейной оптики, заместитель директора Института прикладной физики РАН. В 2012 году он получил премию правительства РФ, в 2019 году — государственную премию.

21 апреля в России проходит акция в поддержку Алексея Навального, объявленная его соратниками. По данным «ОВД-Инфо», на данный момент по всей стране в связи с акцией задержаны более 180 человек.