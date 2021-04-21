Пять из 12 футбольных клубов, объявивших о создании Суперлиги, отказались от турнира

Обновлено. Вслед за «Манчестер Сити» из Суперлиги вышли и другие английские клубы — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттэнхэм». «Челси» о выходе пока не объявлял.

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» объявил о выходе из Суперлиги — турнира, о создании которого несколько дней назад объявили 12 ведущих европейских футбольных клубов.

«Футбольный клуб „Манчестер Сити“ подтверждает, что он официально начал процедуру выхода из группы, разрабатывающей планы европейской Суперлиги», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее BBC News, Forbes РБК и другие СМИ сообщили, что покинуть Суперлигу также решил «Челси». 20 апреля болельщики клуба заблокировали проезд команды на стадион «Стэмфорд Бридж» перед матчем с «Брайтоном», выражая протест против «Суперлиги». На переговоры с фанатами вышел технический директор «Челси» и бывший вратарь команды Петр Чех.

Петер Чех вышел к фанатам «Челси»

Спортивный журналист Бен Джейкобс заявил, что от Суперлиги отказался и «Атлетико». В соцсетях футболистов «Ливерпуля» появилось заявление против турнира. Издание TalkSport анонсировало встречу клубов-основателей Суперлиги,на которой будет обсуждаться отказ от проекта.

19 апреля 12 ведущих клубов Англии, Испании и Италии объявили о создании Суперлиги. Планировалось, что в турнире будут участвовать 20 команд: 15 постоянных и пять сменных.

UEFA, Футбольная ассоциация Англии и Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига, Итальянская федерация футбола и Серия А выступили против Суперлиги. Также ее созданию воспротивились фанаты многих клубов-основателей.