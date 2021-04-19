«Челси», «Барселона», «Ювентус» и еще девять европейских клубов объединились в Суперлигу. УЕФА против

Двенадцать ведущих европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги, которая должна стать альтернативой Лиге чемпионов.

Основателями Суперлиги выступили английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Планируется, что в турнире будут участвовать 20 команд: 15 постоянных и пять сменных. Они будут играть в двух группах. Первый сезон стартует уже в августе. Матчи будут проходить по будням, чтобы команды могли продолжать участвовать в своих национальных первенствах.

Главой Суперлиги назначен президент «Реала» Флорентино Перес. Клубы-основатели получат 3,5 миллиарда евро в качестве инвестиций в инфраструктуру турнира, а призовой фонд Суперлиги составит более 10 миллиардов евро.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), планировавший объявить о реорганизации Лиги чемпионов, выступил резко против нового турнира. Организация пригрозила основателям Суперлиги исключением из всех турниров, включая национальные чемпионаты. Против Суперлиги также выступили организаторы английской, испанской, итальянской, немецкой и французской футбольных лиг.