Instagram удалил видео депутата из Анапы, подпевавшего гимну России. Роскомнадзор потребовал от соцсети не оскорблять россиян и снять ограничения

Роскомнадзор направил письмо компании Facebook Inc. с требованием снять все ограничения с публикаций в Instagram, в которых звучит гимн России.

На сайте ведомства сообщается, что ограничения на материалы наложили «под мнимым предлогом нарушения авторских прав». В Роскомнадзоре прямо не сказали, о каких ограничениях идет речь, но отметили, что «блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна РФ, недопустима».

20 апреля издание «Подъем» сообщило, что муниципальный депутат из Анапы Амазасб Эйриян обратился с жалобой в Роскомнадзор после того, как Instagram удалил его сторис, в котором он подпевает гимну России, звучащему по радио. В Instagram заявили, что авторские права на контент принадлежат создателям немецкого сериала . Первоначально депутат пытался пожаловаться в соцсеть, но «там непонятно», поэтому он обратился в Роскомнадзор.

В начале января Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничение на публикацию в ютьюбе видео, в которых звучит гимн России. Об ограничениях, связанных с авторскими правами на гимн, заявил блогер Юрий Хованский, утверждавший, что права на музыку принадлежат . В Google признали ограничения необоснованными.