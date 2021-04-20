В Group-IB предупредили о фишинговой атаке на пользователей Facebook Messenger в 84 странах мира, включая Россию

Компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, обнаружила в Facebook около 5700 фальшивых сообщений, предлагающих пользователям установить якобы новую версию Facebook Messenger.

При переходе по ссылке пользователи попадают на сайт, имитирующий страницу Facebook Messenger, где им предлагают указать свои данные в форме входа в систему, сказано в пресс-релизе Group-IB.

Чтобы заинтересовать потенциальных жертв и вынудить их перейти на фишинговую страницу, мошенники утверждали в постах, что после обновления мессенджера пользователи смогут использовать несуществующие функции, например, просмотр удаленных сообщений. Также некоторым пользователям угрожали вечной блокировкой аккаунта за отказ установить «обновление».

Специалисты Group-IB обнаружили около тысячи аккаунтов, участвующих в мошеннической схеме. Первые фейковые сообщения об «обновлениях» компания заметила летом 2020 года. Всего действия мошенников угрожают пользователям из 84 стран мира, в том числе из России, уточняет РИА Новости.

В начале апреля Business Insider сообщил, что на одном из хакерских форумов опубликовали личные данные более 533 миллионов пользователей Facebook, в том числе из России. Среди опубликованных данных нашли телефонный номер основателя соцсети Марка Цукерберга.

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