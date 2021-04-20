Савеловский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Даниила Туровского на 20 тысяч рублей за протестную акцию 31 января.

Туровского признали виновным в участии в несанкционированной акции, повлекшей создание помех транспортной инфраструктуре (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).

Туровский был задержан 31 января около двух часов дня, после чего пробыл в отделах полиции 26 часов вместо определенных законом трех.

Савеловский суд уже второй раз штрафует Туровского. Первый штраф был назначен 1 февраля — позже это решение признал незаконным Мосгорсуд и направил дело на новое рассмотрение.

Даниил Туровский — бывший специальный корреспондент «Медузы», автор ряда крупных расследований, например, о насилии в московской школе для одаренных детей «Лига школ». Также Туровский — автор книги «Вторжение. Краткая история русских хакеров».