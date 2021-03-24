Мосгорсуд признал незаконным штраф, назначенный журналисту Даниилу Туровскому за участие в акции в поддержку Навального

Мосгорсуд отменил штраф в размере 20 тысяч рублей, назначенный бывшему спецкору «Медузы» и участнику ютьюб-проекта «вДудь» Даниилу Туровскому за участие в протестной акции 31 января.

Мосгорсуд признал незаконным решение Савеловского суда Москвы, назначившего штраф Туровскому, сообщает «Апология протеста», ссылаясь на адвоката Даниила Бермана. Административное дело направили на новое рассмотрение; когда его рассмотрят, пока неизвестно.

31 января Туровского задержали в Москве на акции в поддержку политика Алексея Навального. Туровский пробыл в двух отделах полиции больше 26 часов вместо положенных трех. К нему не пускали адвоката, объясняя это введенным планом «Крепость». Суд вынес решение о штрафе спустя сутки после его задержания.

Даниил Туровский — бывший специальный корреспондент «Медузы», автор ряда крупных расследований, например, о насилии в московской школе для одаренных детей «Лига школ». Также Туровский — автор книги «Вторжение. Краткая история русских хакеров».

23 и 31 января в более чем 100 городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, которого задержали сразу после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления ядом «Новичок». Также крупные протесты прошли в Москве и Петербурге 2 февраля, когда суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. На акциях по всей стране задержали не менее 11 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел.

По решению суда Алексей Навальный должен провести в колонии два с половиной года. Оппозиционера этапировали в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области.

Подкаст «Что случилось» о задержании Туровского Что испытывают задержанные после того, как их отвозят в участок? В основном их унижают и ненавидят. Историю своего задержания рассказывает Даниил Туровский