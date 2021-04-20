В соцсетях политика Алексея Навального опубликован новый пост от его имени. В нем Навальный благодарит за поддержку своих сторонников.

По словам Навального, «о вашей огромной поддержке и в России, и по всему миру» ему рассказал «прорвавшийся буквально на 5 минут адвокат».

Спасибо вам огромное. Таких, как я, у кого нет ничего, кроме кружки с водой, надежды и веры в свои убеждения, очень много. И в России, и в мире. И в тюрьмах, да и на воле тоже. Им крайне важно чувствовать вашу поддержку и солидарность. Вроде это совсем не много и не сложно. Но нет лучшего оружия против несправедливости и беззакония.

Свое состояние Навальный описал, сравнив себя со «скелетом, который, пошатываясь, ходит по камере». «Мною сейчас правда можно пугать детей, отказывающихся есть», — написал политик. В минувшие выходные, по его словам, ему «было плоховато».

Навальный голодает в колонии с 31 марта. Он настаивает, что ему не оказывают необходимой медицинской помощи, и требует допустить к нему независимых врачей. 18 апреля политика перевели в туберкулезную больницу в колонии № 3 во Владимире; при этом ФСИН назвала его состояние «удовлетворительным».

В поддержку Навального выступают политики и общественные деятели в России и в других странах — они призывают власти России допустить к нему врачей. Сторонники Навального запланировали проведение массового митинга в его поддержку.