Из России выслали двух болгарских дипломатов

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве.

Первому секретарю консульской службы Николаю Панайотову и первому секретарю службы по торгово-экономическим вопросам Чавдару Христозову предписано покинуть территорию России в течение 72 часов.

«Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить „persona non grata“ двоих сотрудников посольства России в Софии», — говорится в заявлении МИДа.

В марте 2021 года в Болгарии задержали группу местных чиновников, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Тогда же София объявила о высылке двух российских дипломатов, которые, по ее словам, вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

17-18 апреля Россия и Чехия взаимно выслали по 20 сотрудников посольств из Москвы и Праги. Поводом к этому послужили заявления властей Чехии о том, что российские спецслужбы причастны ко взрывам военных складов в Врбетице в 2014 году. В Москве эти обвинения назвали «безосновательными» и «маразматическими».