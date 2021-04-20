ЕСПЧ потребовал от России проводить контрольные закупки наркотиков только с санкции суда

Европейский суд по правам человека потребовал от России изменить законодательство об оперативно-розыскной деятельности и назначать контрольные закупки по делам о наркотиках только с санкции суда. Такое решение было принято в рамках рассмотрения дела «Кузьмина и другие против России», в котором ставился вопрос о правомерности контрольных закупок.

В своем решении ЕСПЧ указал, что с делами о сбыте наркотиков в России есть структурная проблема, заключающаяся в отсутствии эффективного контроля над полицейскими. Существующая нормативно-правовая база, постановил суд, не обеспечивает защиты от злоупотреблений и нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод в части права на справедливое судебное разбирательство.

В связи с этим суд постановил, что власти должны ввести обязательную судебную санкцию на контрольные закупки и оперативные эксперименты в подобных делах.

«Например, для разработки оперативникам пришлось бы сначала обращаться в суд и получать разрешение. Да, эффективность судебных решений в России оставляет желать лучшего, но это все же шаг вперед — по сравнению с согласованием операции лишь у начальника», — прокомментировала решение адвокат Ирина Хрунова, представлявшая интересы части истцов.

В России до четверти всех осужденных получают приговоры по статье о преступлениях, связанных с оборотом наркотиков. Ежегодно в стране регистрируется около 200 тысяч наркопреступлений.

СМИ называли «типичной» схему, когда полиция задерживает наркопотребителя и затем в обмен на снисхождение требует от него провести несколько контрольных закупок, по каждой из которых потом возбуждается уголовное дело. Таким образом правоохранительные органы искусственным образом увеличивают статистику раскрываемости.

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