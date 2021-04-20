Черногория отменит все ограничения на въезд для туристов из России — в том числе обязательный ПЦР-тест коронавирус. Об этом сообщил в твиттере министр финансов Черногории Милойко Спаич.

Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон — 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование.

Спаич уточнил, что туристический сезон в Черногории начнется с 26 апреля.

В марте власти Черногории пояснили, что россияне могут въехать в страну с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, документом о вакцинации (в том числе препаратом «Спутник V») или справкой о наличии антител.

В апреле Черногория продлила период безвизового въезда для россиян до 31 октября 2021 года. Находиться в стране без визы можно до 90 дней.

В Черногории с начала пандемии зафиксировали более 95 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1,4 тысячи пациентов умерли.

С 1 мая все россияне, прибывающие из-за рубежа, должны будут сдавать два теста на коронавирус.