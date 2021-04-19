В Новосибирске экстренно приземлился Boeing 787-800 японской авиакомпании. У пилота во время полета произошел инсульт

Самолет авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Парижа в Токио, совершил экстренную посадку в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

На борту самолета Boeing 787-800 Dreamliner, по словам представителей новосибирского аэропорта, находились только семеро членов экипажа, пассажиров не было. Это был так называемый перегон, уточнили собеседники агентства.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на которые ссылается ТАСС, Boeing 787-800 Dreamliner был вынужден совершить посадку в Новосибирске из-за того, что у командира экипажа во время полета произошел инсульт. Первоначально транспортная прокуратура сообщала, что речь идет о грузовом «боинге», однако в аэропорту уточнили, что воздушное судно — пассажирское.