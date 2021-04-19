Правозащитники подали в суд Германии на людей из ближнего окружения Кадырова из-за пыток и убийств геев

Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) и «Российская ЛГБТ-сеть» обратились в суд Германии с жалобой на пятерых человек из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова из-за преследования ЛГБТ-сообщества в республике.

Как сообщает The Guardian, в своем заявлении правозащитники обвинили чеченских чиновников и военных в незаконных задержаниях, пытках, сексуальном насилии и подстрекательстве к убийству не менее 150 человек в связи с их сексуальной ориентацией.

Жалобу подали в феврале в отношении бывшего начальника полиции города Аргун , вице-премьера Чечни , а также спикера парламента Чечни . Имена еще двоих человек, против которых подана жалоба, не приводятся.

Правозащитники обратились в суд Германии, поскольку немецкое законодательство позволяет привлекать к ответственности за преступления против человечности, даже если их совершили в другой стране.

В апреле 2017 года «Новая газета» сообщила, что в Чечне более ста человек задержали по подозрению в гомосексуальности, а как минимум троих убили родственники. Источники рассказали, что в конце 2016 года в Чечне начали задерживать гомосексуалов, отправляя их в секретные тюрьмы. Власти Чечни категорически отрицали как сам факт преследований геев, так и само существование гомосексуалов в республике.