Следователи решили допросить редактора Doxa Армена Арамяна 24 раза за 36 дней

Главное следственное управление СК России собирается с 19 апреля по 24 мая 24 раза допросить редактора студенческого журнала Doxa Армена Арамяна, обвиняемого в вовлечении подростков в акции протеста. Соответствующее уведомление получил его адвокат Леонид Соловьев, сообщил в телеграме глава «Агоры» Павел Чиков.

Арамяна вызывают «для производства следственных и процессуальных действий по уголовному делу», сказано в уведомлении СК. В указанный выше период редактор Doxa должен каждый рабочий день являться к следователю к 10 утра.

Павел Чиков допустил, что, возможно, такие же уведомления могут получить адвокаты других фигурантов дела Doxa.

Четверых редакторов журнала Doxa Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич обвиняют в вовлечении подростков в протесты. Дело возбудили из-за видео, где журналисты осуждали преследование студентов за поддержку Алексея Навального.

14 апреля Басманный суд Москвы избрал обвиняемым в качестве меры пресечения запрет определенных действий — им нельзя круглосуточно выходить из дома, пользоваться интернетом и другими средствами связи, общаться с любыми людьми, кроме адвокатов и ближайших родственников.