Россия вышлет 10 американских дипломатов

Россия предложит 10 американским дипломатам покинуть страну. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Россия примет зеркальные меры в ответ на решение США выслать 10 российских дипломатов из Вашингтона.

Высылка российских дипломатов — часть новых санкций против России, о которых США объявили 15 апреля. Кроме того, санкции вводятся против 32 физических и юридических лиц из-за вмешательства в американские выборы и шести технологических компаний, которые США подозревают в содействии российским спецслужбам в совершении кибератак.

В рамках санкций с 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать на первичном рынке российские государственные облигации.

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