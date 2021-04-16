Россия вышлет 10 американских дипломатов
Источник: РИА Новости
Россия предложит 10 американским дипломатам покинуть страну. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Россия примет зеркальные меры в ответ на решение США выслать 10 российских дипломатов из Вашингтона.
Высылка российских дипломатов — часть новых санкций против России, о которых США объявили 15 апреля. Кроме того, санкции вводятся против 32 физических и юридических лиц из-за вмешательства в американские выборы и шести технологических компаний, которые США подозревают в содействии российским спецслужбам в совершении кибератак.
В рамках санкций с 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать на первичном рынке российские государственные облигации.