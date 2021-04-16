Правительство предложило выдавать россиянам учетную запись на «Госуслугах» при рождении

Создание учетной записи пользователя на портале «Госуслуги» будет проводиться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы — например, при рождении ребенка или при получении паспорта. Такое новшество предлагает проект «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), пишут «Ведомости».

Сейчас для создания профиля на «Госуслугах» гражданину России нужно сообщить свою фамилию, имя и отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные. Затем нужно лично явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений.

Авторы ЦПГ предлагают, чтобы учетная запись на «Госуслугах» создавалась автоматически — как только гражданин или его опекуны обращаются за каким-либо документом лично. Проверка их личности станет одновременно и идентификацией для портала госуслуг.

На апрель 2021 года подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» имеют 77 миллионов граждан России. Одна из целей ЦПГ — к 2024 году увеличить долю россиян, зарегистрированных на портале госуслуг, до 85% населения страны (около 124 миллионов человек).

Создание цифрового профиля гражданина преду­смотрено национальным проектом «Цифровая экономика». За ЦПГ отвечает рабочая группа во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко.

Автоматическая регистрация на «Госуслугах» — один из проектов в рамках ЦПГ. Среди других — создание мобильного приложения «Госдоки» для замены бумажных документов электронными.

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