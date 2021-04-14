В правительстве обсуждают создание приложения «Госдоки». Оно должно заменить печать пяти миллиардов бумажных документов в год
Рабочая группа во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко обсуждает возможность создания мобильного приложения «Госдоки» для замены бумажных документов электронными. Об этом «Ведомостям» сообщили в аппарате Чернышенко.
Разработка приложения предусмотрена проектом «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ). Согласно паспорту проекта, она обойдется государству в 1,3 миллиарда рублей. Приложение может быть запущено уже в 2021 году, пишут «Ведомости».
До 2024 года «Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов документов, включая СНИЛС, ОМС, ИНН и водительское удостоверение. Бумажные эквиваленты данных документов выдаваться не будут. Это позволит сэкономить ресурсы на печати пяти миллиардов бумажных документов в год.
Паспорта в «Госдоках» храниться не будут. Для электронного паспорта будет создано отдельное мобильное приложение, сообщают «Ведомости».
Важно, чтобы все цифровые документы хранились с соблюдением строгих правил кибербезопасности, подчеркивает главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов: «Нужно, чтобы применялось шифрование, данные передавались в хешированном виде, жестко регламентировался доступ. В случае с такими чувствительными данными это критически важно, так как утечка может привести к существенным проблемам, например всплеску социальной инженерии или попыткам подделки личности».
В январе Дмитрий Чернышенко предложил провести эксперимент по использованию цифровых дубликатов бумажных документов через специальное мобильное приложение. Предложение поддержал президент России Владимир Путин, установив срок реализации эксперимента — до 1 декабря 2021 года.
С 1 декабря в России (сначала только в Москве) начнут выдавать электронные паспорта. Оно будут представлять собой пластиковую карточку с персональными и биометрическими данными владельца. В дополнение к карточке может будет установить мобильное приложение, которое будет выполнять функцию паспорта.