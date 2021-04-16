Команда оппозиционера Алексея Навального продолжит подготовку к митингу в поддержку политика, несмотря на утечку адресов электронной почты тех, кто собрался участвовать в этой акции протеста. Об этом «Медузе» заявил глава региональных штабов Навального Леонид Волков.

Этот вопрос звучит примерно как «Не планируете ли вы прерывать беременность из-за того, что в Аргентине выросли цены на укроп». Подготовка митинга идет, расследование инцидента с публикацией логов Mailgun идет, никакой связи между этими событиями нет.

15 апреля в открытый доступ попала база с адресами электронной почты тех, кто зарегистрировался на сайте «Свободу Навальному!» Люди, получившие доступ к базе, заявили, что пользователи сайта «отдали свои данные в руки лузеров», и пообещали заняться деанонимизацией владельцев электронных адресов.

Команда Навального подтвердила подлинность базы и извинилась за ее утечку. Речь идет о базе, которая использовалась для рассылки по электронным адресам с помощью сервиса Mailgun, заявил директор Иван Жданов. По его словам, соратники Навального начали расследование утечки.

Сайт «Свободу Навальному!» был запущен в марте. Люди, которые готовы выйти на следующий митинг в поддержку политика, могут зарегистрироваться там, указав свое местоположение и оставив адрес электронной почты.

На данный момент на сайте зарегистрировались почти 440 тысяч человек. Соратники Навального заявили, что объявят ближайшую акцию, когда на сайте наберется 500 тысяч желающих выйти на митинг.