МВД попросило СНГ забрать «незаконных» мигрантов из России. И пригрозило закрытием границ

Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой призвал страны СНГ до 15 июня 2021 года сократить численность мигрантов, которые, по его словам, «незаконно» находятся в стране. Об этом он заявил на заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, пишет «Интерфакс».

Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, . Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения [из страны] и закрытия границ .

Александр Горовой предложил решить этот вопрос, работая со СМИ и блогерами. Он добавил, что граждан стран СНГ не станут наказывать «за нарушение миграционных режимов».

8 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за прошедший год в России «вообще-то мигрантов стало совсем мало», причем «этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов». 16 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала готовиться к восстановлению трудовой миграции.

В декабре 2020 года в МВД говорили, что в России находятся 6,3 миллиона мигрантов. В обычное время численность мигрантов колебалась от 9 до 11 миллионов человек.