Суд засекретил дело жителя Екатеринбурга, застреленного росгвардейцами из-за четырех рулонов обоев

Свердловский областной суд присвоил гриф «совершенно секретно» уголовному делу жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами Росгвардии по подозрению в краже четырех рулонов обоев.

Как сообщил в фейсбуке адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы родителей Таушанкова, решение закрыть процесс от прессы и общественности суд мотивировал тем, что в деле содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

«Суд создал некоторые трудности для защиты: все электроприборы сдаем перед входом в зал; аудиопротокол не ведется; пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьей, которые сдаются ей после окончания заседания и хранятся при деле впоследствии», — пишет адвокат.

Владимир Таушанков погиб в ночь на 1 июня 2020 года. Сотрудники Росгвардии пытались провести обыск в его квартире после того, как мужчину заподозрили в краже четырех рулонов обоев из магазина. В Таушанкова выстрелили семь раз, он умер на месте — в Росгвардии утверждали, что тот вел себя агрессивно и спровоцировал бойцов. Следственный комитет возбудил дело против самого убитого по статье о применении насилия к представителю власти — один из росгвардейцев утверждал, что Таушанков держал в одной руке кухонный нож, в другой — газовый баллончик. При этом СК отказался возбуждать уголовное дело об убийстве Таушанкова по заявлению его родителей. Судебно-медицинская экспертиза признала Таушанкова невменяемым.