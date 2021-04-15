Госдума попросит правительство о финансовой поддержке грозненского клуба «Ахмат»

Комитет Госдумы по физкультуре и спорту поддержал предложение оказать налоговую и финансовую поддержку футбольному клубу «Ахмат» из Грозного, в отношении которого действуют санкции США.

В сообщении на сайте комитета сказано, что после включения в санкционный список Минфина США клуб «Ахмат» лишился спонсорской поддержки со стороны ряда компаний.

Глава комитета Борис Пайкин заявил, что российским властям нужно «выработать конкретные решения и меры поддержки, поскольку клуб „Ахмат“ может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине Соединенных Штатов в сложное финансовое положение».

Думский комитет собирается направить в правительство РФ обращение, в котором перечислит конкретные предложения, направленные на поддержку футбольного клуба.

В декабре футбольный клуб «Ахмат» попал под санкции США по «акту Магнитского». Тогда же в санкционный список включили , бойцовский клуб «Ахмат», промоутерскую компанию смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat и компанию «Чеченские минеральные воды».

Санкции в рамках «акта Магнитского» вводят в отношении людей и организаций, которые, по мнению США, причастны к нарушению прав человека. Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под санкциями по «акту Магнитского» с 2017 года. В 2020 году США наложили визовые санкции на родственников чеченского лидера.

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