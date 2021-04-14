У берегов ОАЭ напали на израильское грузовое судно. ВМС Израиля перевели в состояние боевой готовности

Грузовое судно, принадлежащее компании из Израиля, атаковали у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). На судно Hyperion Ray напали недалеко от эмирата Фуджейра, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на источники.

Самый популярный израильский телеканал «12» утверждает, что по сухогрузу ударила ракета, выпущенная с дальнего расстояния, а само судно не получило повреждений. Reuters, ссылаясь на источники, пишет, что на судне произошел взрыв, но обошлось без жертв.

Издание The Times Of Israel сообщило, что, по мнению официальных лиц в Иерусалиме, к атаке причастен Иран, обещавший отомстить Израилю из-за атаки на завод по обогащению урана в городе Натанз.

Арабоязычный телеканал «Аль Арабия», базирующийся в ОАЭ, сообщил, ссылаясь на источники, что военно-морские силы Израиля перевели в состояние повышенной боевой готовности «после того, как принадлежащее Израилю грузовое судно поразила иранская ракета».

Официальные представители Израиля, Ирана и ОАЭ это не комментировали.

На израильское грузовое судно напали на следующий день после того, как Иран обвинил Израиль в атаке на завод по обогащению урана в Натанзе. 11 апреля на главном объекте ядерной программы Ирана произошел сбой в электросети, после чего иранские власти заявили о теракте.

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