Путин сделал вторую прививку от ковида

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сделал 14 апреля вторую прививку от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо», — сказал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Президент выразил надежду, что участники заседания, «проявляя заботу о себе и своих близких», тоже пройдут вакцинацию.

Первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта. Вакцинация прошла непублично. Каким препаратом привился президент, Кремль не раскрыл.

Отвечая на вопрос, почему он не стал делать прививку от коронавируса при журналистах, как лидеры других стран, Путин заявил: «Ну мы разве с вами должны обезьянничать, что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет. <…> Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать».

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