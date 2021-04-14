Приставы принудительно выселили монахинь из Среднеуральского монастыря, ранее захваченного схиигуменом Сергием

Судебные приставы начали принудительное выселение монахинь и насельников из Среднеуральского монастыря, ранее подконтрольного бывшему схиигумену .

Санкцию на немедленное выселение дал суд, сославшись на нарушения требований градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также пожарной безопасности.

Как пишет «Екатеринбург онлайн», двери во все помещения монастыря, в том числе в храмы, были вскрыты болгарками. Монахинь вывели из зданий под конвоем ОМОНа, в ближайшее время их разместят на базе отдыха «Остров сокровищ». Власти Свердловской области заявили, что там они могут находиться «пока не определятся, куда направятся в дальнейшем».

Среднеуральский монастырь был захвачен Сергием и его сторонниками весной 2020 года, после того как схиигумена запретили в служении. Там он продолжил совершать богослужения вопреки запрету РПЦ. После ареста Сергия в декабре 2020 года его сторонники продолжили удерживать монастырь.

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