Организатор финансовой пирамиды Берни Мейдофф, приговоренный к 150 годам, умер в тюрьме

Финансист Берни Мейдофф, приговоренный к 150 годам заключения за организацию финансовой пирамиды, умер утром 14 апреля в федеральной тюрьме в Северной Каролине, сообщает Associated Press, ссылаясь на источник. Мейдоффу было 82 года. Федеральное бюро тюрем США подтвердило эту информацию.

Берни Мейдофф, 12 марта 2009 года Stephen Chernin / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Источник AP сообщил, что Мейдофф умер от естественных причин. В феврале 2020 года Берни Мейдофф просил досрочно освободить его из тюрьмы, утверждая, что ему осталось жить полтора года. Тогда сообщалось, что у бывшего финансиста — хроническая почечная недостаточность. Запрос Мейдоффа отклонили.

Берни Мейдофф — организатор крупнейшей финансовой пирамиды в истории, пишет The New York Times. Компания Мейдоффа с 1960-х годов привлекала деньги инвесторов, обеспечивая своим клиентам доходность 12% годовых. Компания утверждала, что управляла активами на 65 миллиардов долларов, но на деле, как признался после ареста Мейдофф, фирма не совершала никаких сделок, а все деньги шли на счет финансиста.

Мошенническая схема раскрылась во время финансового кризиса 2008 года. Жертвами финансовой пирамиды стали 37 тысяч человек в 136 странах мира, которые вложили в компанию Мейдоффа 17,5 миллиарда долларов. Среди пострадавших инвесторов, в частности, были режиссер Стивен Спилберг, актер Кевин Бэкон, лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель.

Мейдоффа задержали 11 декабря 2008 года в его пентхаусе на Манхэттене в Нью-Йорке после того, как он рассказал своим сыновьям, что его компания была «большой ложью», а те сообщили об этом правоохранительным органам. В марте 2009 года Берни Мейдофф признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и заявил, что ему «глубоко жаль и стыдно». Перед судебным процессом он ходил в бронежилете.