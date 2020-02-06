Организатор финансовой пирамиды Берни Мейдофф, приговоренный к 150 годам, попросил отпустить его на свободу. Ему осталось жить полтора года

Финансист Берни Мейдофф, приговоренный к 150 годам заключения за организацию финансовой пирамиды, попросил освободить его из тюрьмы, поскольку ему осталось жить полтора года. Об этом пишет The New York Times.

Газета называет созданную Мейдоффом крупнейшей в истории.

У бывшего финансиста — хроническая почечная недостаточность, которая, как указал адвокат Мейдоффа, «прогрессировала до терминальной стадии болезни почек». Из назначенного ему срока Мейдофф отбыл 10 лет.

«Мейдофф не оспаривает серьезность своих преступлений и не стремится принизить страдания своих жертв, но смиренно просит суд проявить хоть каплю сострадания», — цитирует газета заявление адвоката.

Мейдоффу 81 год, в июле 2019-го его перевели в отделение паллиативной помощи. Он также страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, у него гипертония.