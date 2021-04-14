Бывший помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе приговорен к 12 с половиной годам по обвинению в госизмене
Московский городской суд признал виновным в государственной измене бывшего помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, сообщает ТАСС.
Воробьев приговорен к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 2 года. Также решением суда он лишен звания «действительный государственный советник РФ 3-го класса».
Как и в случае других дел о госизмене, процесс над Воробьевым проходил в закрытом режиме, материалы дела были засекречены.
Александр Воробьев, являвшийся в тот момент помощником полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, был арестован в июле 2019 года. По неофициальным данным, его обвинили в передаче Польше данных о заседаниях Совета безопасности РФ с участием Цуканова. Официально информация о деле Воробьева не распространялась.