Бывший помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе приговорен к 12 с половиной годам по обвинению в госизмене

Московский городской суд признал виновным в государственной измене бывшего помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, сообщает ТАСС.

Воробьев приговорен к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 2 года. Также решением суда он лишен звания «действительный государственный советник РФ 3-го класса».

Как и в случае других дел о госизмене, процесс над Воробьевым проходил в закрытом режиме, материалы дела были засекречены.

Александр Воробьев, являвшийся в тот момент помощником полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, был арестован в июле 2019 года. По неофициальным данным, его обвинили в передаче Польше данных о заседаниях Совета безопасности РФ с участием Цуканова. Официально информация о деле Воробьева не распространялась.

Подробнее о деле Воробьева

Znak.com рассказал подробности дела о госизмене против помощника полпреда президента. Его подозревают в передаче за границу секретной информации Совбеза

Подробнее о деле Воробьева

Znak.com рассказал подробности дела о госизмене против помощника полпреда президента. Его подозревают в передаче за границу секретной информации Совбеза