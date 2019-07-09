«Коммерсант»: помощника полпреда президента подозревают в передаче секретной информации Польше

Помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, подозреваемый в госизмене, мог работать на Польшу, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным источников, Воробьева проверяют на причастность к разглашению в пользу Польши данных о заседаниях Совета безопасности РФ, в котором состоит уральский полпред Николай Цуканов.

Ранее 9 июля Znak.com сообщил со ссылкой на источники, что поводом для уголовного дела в отношении Воробьева стала передача за границу информации с заседаний Совбеза РФ. Страна, в пользу которой передали секретные сведения, не называлась.

Следствие официально не комментирует ход уголовного дела Александра Воробьева.