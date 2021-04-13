Причиной пожара в здании «Невской мануфактуры» в Петербурге, по предварительным данным, стал умышленный поджог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Согласно имеющимся данным, причина пожара — умышленный поджог, устроенный в той части здания, где находилось производство резиновых лодок», — сказал источник. Собеседник агентства отметил, что также будут рассматриваться и другие версии, в том числе о коротком замыкании.

Версию о поджоге высказал также источник РИА Новости в экстренных службах.

Здание «Невской мануфактуры» загорелось днем 12 апреля. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, локализовать его смогли через 10 часов. Тушение продолжается до сих пор.

В ходе тушения погиб один сотрудник МЧС, еще трое пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Градозащитник и лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански рассказал изданию Znak.com, что месяц назад территорию «Невской мануфактуры» отдали под застройку многоквартирными жилыми домами. Врански выразил уверенность, что здание подожгли, чтобы освободить место для новостроек.

По факту пожара возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. В рамках второго дела задержаны генеральный директор «Невской мануфактуры» и его заместитель.

Читайте также

В Петербурге сгорела фабрика «Невская мануфактура», погиб один из пожарных Месяц назад эту территорию отдали под застройку

Читайте также

В Петербурге сгорела фабрика «Невская мануфактура», погиб один из пожарных Месяц назад эту территорию отдали под застройку