В Петербурге сгорела фабрика «Невская мануфактура», погиб один из пожарных Месяц назад эту территорию отдали под застройку

Анатолий Мальцев / EPA / Scanpix / LETA

В Петербурге 12 апреля произошел пожар в здании — бывшей ткацкой фабрики на Октябрьской набережной, помещения в которой сдают в аренду. Пожар начался на одном из верхних этажей пятиэтажного здания, специалисты МЧС получили сигнал о возгорании в 12:35 мск. Меньше чем через 40 минут пожару присвоили пятый — наивысший — ранг сложности.

Причиной пожара, по данным источника ТАСС, могло стать короткое замыкание в электрощитовой. «Работники побежали за огнетушителем, а когда вернулись, там все было в дыму и было открытое горение», — сказал собеседник агентства. Из здания эвакуировали 40 человек, двух из них госпитализировали.

Первоначально площадь пожара оценили в 200 квадратных метров, затем, по уточненной информации на 16:09 мск, огонь охватил 10 тысяч квадратных метров. На такой же площади обрушилась крыша здания. Огонь быстро распространился по этажам из-за ветхости строения и сильного ветра, сообщили в МЧС. В тушении огня участвовали около 350 человек, несколько десятков единиц техники, в том числе вертолеты МЧС. Вечером к операции привлекли вертолеты Ми-8 российской армии. Около 20:40 вертолеты завершили свою работу.

В пожаре погиб один сотрудник МЧС, еще двоих пожарных госпитализировали с ожогами 40-60% тела. «Mash на Мойке» сообщил, что во время тушения пропал командир отделения 64-й пожарной части Илья Белецкий; ТАСС сообщил о его гибели. Также СМИ писали о втором погибшем, 30-летнем заместителе начальника 64-й части, но в МЧС эту информацию не подтвердили. Кроме того, один человек, сотрудник «Невской мануфактуры», числится как пропавший без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Вечером 12 апреля огонь перекинулся на соседнее здание — хостел на улице Тельмана, сообщили в МЧС. Там загорелась крыша на площади 50 квадратных метров. Из дома эвакуировали 50 человек. В администрации Невского района Петербурга сообщили, что готовы к эвакуации людей из зданий, соседствующих с фабрикой, «но пока необходимости в этом нет». В Невском районе из-за пожара действует режим повышенное готовности.

Незадолго до пожара МЧС нашло многочисленные нарушения безопасности на «Невской мануфактуре». Специалисты ведомства провели проверку на территории фабрики в феврале-марте и выяснили, что в здании нет систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, дымоудаления, а также систем, оповещающих о пожаре. МЧС осматривало территорию «Невской мануфактуры», чтобы проверить, устранили ли на фабрике нарушения, которые ведомство нашло еще в феврале 2020 года.

За месяц до пожара, в марте, территорию «Невской мануфактуры» отдали под застройку многоквартирными жилыми домами, сообщил изданию Znak.com градозащитник и лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. «Я сразу об этом подумал (после возгорания). Уничтожение памятников — старый способ освобождения места для новостроек и торговых центров. Это поджог чистой воды. Там кирпич, он так не горит», — заявил Врански. РИА Новости со ссылкой на документы пишет, что на месте «Невской мануфактуры» действительно разрешено строить высотное жилье. «Mash на Мойке» утверждает, что территорию готовили к «масштабной переделке» под элитный жилой комплекс еще в 2013 году.

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Александр Бакланов