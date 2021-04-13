Spotify выпустил автомобильный плеер с голосовым управлением. Первую партию раздадут бесплатно

Стриминговый сервис Spotify выпустил свое первое устройство — умный плеер Car Thing, предназначенный для прослушивания музыки и подкастов в автомобиле.

Устройство представляет собой сенсорный экран с функцией голосового управления, ручкой навигации и четырьмя кнопками быстрого вызова индивидуальных плейлистов. Его можно прикрепить несколькими способами на приборную панель или вентиляционную решетку.

Подключать Car Thing к автомобилю можно будет через Bluetooth, USB-порт или 3,5-миллиметровый разъем.

Устройства из первой ограниченной партии компания раздаст бесплатно — нужно будет оплатить только доставку. Получить его смогут только подписчики Spotify Premium в США, которые зарегистрируются на специальном сайте и получат приглашение.

Пока в Spotify подчеркивают, что до сих пор считают устройство «экспериментальным». Его стоимость в компании оценивают примерно в 80 долларов, однако неясно, когда оно поступит в массовую продажу.

Spotify тестировал Car Thing с 2019 года. При этом в компании подчеркивали, что их главная цель — оставаться стриминговой платформой, а не становиться производителем аппаратных продуктов.