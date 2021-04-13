ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за «колдунщиков». Акции компании резко упали

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила в отношении компании «Яндекс» административное дело по статье о злоупотреблении доминирующим положением на рынке (статья 14.31 КоАП).

В заявлении ФАС сказано, что «Яндекс» не выполнил требование службы обеспечить до 1 апреля равные условия демонстрации сервисов в поисковой выдаче «Яндекса», в том числе для конкурентов компании.

В случае установления факта нарушения и ограничения конкуренции от действий ООО «Яндекс», обществу может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

В ФАС считают, что «Яндекс» в поисковой выдаче отдает предпочтение своим сервисам, в том числе «Яндекс.Маркету», «Яндекс.Медиасервису» и «Кинопоиску». Эти сервисы появляются в «колдунщиках» — виджетах, которые показывают на странице с результатами поиска перед органической выдачей, когда пользователи, к примеру, ищут билеты, квартиры и фильмы.

В компании «Яндекс», комментируя претензии ФАС, заявили, что не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. «Обогащенные ответы на поиске — это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям. Свыше 30 тысяч компаний уже бесплатно используют нашу технологию обогащенных ответов», — заявили в «Яндексе».

После сообщения ФАС о начале расследования акции «Яндекса» на Московской бирже снизились на 7,1%, в моменте опускаясь до 4510 рублей за бумагу. В дальнейшем акции незначительно отыграли падение.

Расследование в отношении «Яндекса» о злоупотреблении доминирующим положением начали после жалобы, поступившей в ФАС от сервисов ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon.